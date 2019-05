Η Μίλαν βγάζει και επίσημα τη νέα εμφάνισή της για τη σεζόν 2019-2020 αύριο στις 19 Μαΐου, ωστόσο ήδη κυκλοφορεί στα social media η φανέλα της επόμενης χρονιάς, η οποία έχει πολύ λεπτές κόκκινες και μαύρες ρίγες.

CAN YOU HEAR THE ROAR? Dropping 19 May. @pumafootball #NewLevels pic.twitter.com/Scatk4Ebrl

— AC Milan (@acmilan) May 17, 2019