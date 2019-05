Φλορέντσι: «Ο Κριστιάνο νομίζει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει»! (vid)

Ο Κριστιάνο, άρχισε να κάνει χειρονομίες και να φωνάζει στον Φλορέντσι «είσαι πολύ κοντός για να μιλάς», με τον Κώστα Μανωλά να συγκρατεί τον συμπαίκτη του που ήταν έτοιμος να ορμήξει στον αστέρα των «μπιανκονέρι».

Λίγο αργότερα, ο αρχηγός των Ρωμαίων είχε να πει: «Βγάλαμε τη μπάλα δυο φορές έξω για παίκτες που ήταν τραυματισμένοι και ο Κριστιάνο συνέχισε κανονικά το παιχνίδι. Εμείς είχαμε ευκαιρία να βγούμε στην αντεπίθεση με τον Κολάροφ στο πρώτο ημίχρονο, όμως πετάξαμε τη μπάλα εκτός γιατί είμαστε τέτοιοι παίκτες.

Έχει κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα και νομίζει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και ότι είναι σωστό αυτό που κάνει. Είπα κι εγώ αρκετά χαζά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά το αφήνω εκεί...».

Cristiano Ronaldo having an issue with short people since Messi times?...

Here him quarrelling with Florenzi, telling him literally:

“Shut your mouth, you are too short to speak” pic.twitter.com/pq5FDpgW3h

