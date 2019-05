Η Γιουβέντους παρουσίασε τη νέα φανέλα για τη σεζόν 2019-2020 (vid)

Η φανέλα είναι χωρισμένη σε δύο πλαίσια (άσπρο και μαύρο) τα οποία διαχωρίζει μια λεπτή ροζ γραμμή, ενώ τα μανίκια είναι σε διαφορετικό χρώμα, ένα μαύρο και ένα άσπρο.

Η Γιουβέντους παρουσίασε και επισήμως τη νέα εντός έδρας εμφάνισή της για τη σεζόν 2019-2020 στα social media, αναρτώντας και το βίντεο που ακολουθεί:

A choice. An oath. Stand together. BE THE STRIPES.

Introducing our new 19/20 home kit by @adidasfootball – get yours now: https://t.co/lLiqnGe5O1 #ForzaJuve #DareToCreate #BeTheStripes pic.twitter.com/Z2dOaUzc7s

— JuventusFC (@juventusfcen) May 12, 2019