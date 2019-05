Μίλαν: Τρεις αγωνιστικές και από του χρόνου ξανά ο Πακετά (vid)

Στο 74' του Μίλαν-Μπολόνια, ο Λούκας Πακετά δέχτηκε σκληρό μαρκάρισμα από δύο αντιπάλους και το ίδιο σκληρά έπαιξε κι εκείνος. Ο διαιτητής έδειξε μόνο σε εκείνον κάρτα, με τον Βραζιλιάνο μέσο όμως να εκνευρίζεται και να χτυπάει το χέρι του διαιτητή, για να αντικρίσει αμέσως την κόκκινη. Την επόμενη μέρα μάλιστα ήρθε και η καμπάνα που ήταν βαριά, καθώς δεν θα αγωνιστεί για τρεις αγωνιστικές, κάτι που σημαίνει ότι θα παίξει και πάλι από του χρόνου.

Should Paqueta’ been booked for this?

He was knocked down by the Bologna player, a bit of overreaction, but Bologna players unpunished on tackles/pushed from behind, on Kessie first, then on Piatek.

Yet referees blow penalties against Milan for a light push.

