Τρέλα στην Αταλάντα, 4.000 οπαδοί στο αεροδρόμιο για την ομάδα! (vid)

Η ομάδα του Γκασπερίνι πήρε τρομερή νίκη και μάλιστα με ανατροπή στο «Ολίμπικο», το μεσημέρι της Κυριακής, με αποτέλεσμα να βρίσκεται εντός τετράδας στη Serie A, στο +3 από τη Ρόμα που έμεινε στο 1-1 κόντρα στη Τζένοα.

Αργά το βράδυ της Κυριακής, στο αεροδρόμιο του Μπέργκαμο, περί τους 4.000 οπαδούς της Αταλάντα περίμεναν την αποστολή για να αποθεώσουν παίκτες και προπονητή για το αποτέλεσμα και την προσπάθεια εξασφάλισης ενός από τα υπερπολύτιμα «εισιτήρια» του Champions League.

4000 mad Atalanta fans at the airport in Bergamo to welcome their team back from Rome!! pic.twitter.com/cWZUG5w83J

— ForzaItalianFootball (@SerieAFFC) May 5, 2019