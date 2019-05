Το Σάββατο συμπληρώνονται 70 χρόνια από την τραγωδία της Σουπέργκα και την Παρασκευή στο ντέρμπι της πόλης οι Γιουβεντίνοι βρήκαν την ευκαιρία να εκφράσουν τον σεβασμό τους. «Τιμή στους πεσόντες της Σουπέργκα», έγραφε το μεγάλο πανό που σήκωσαν στην Curva Sud, την ώρα που όλο το υπόλοιπο γήπεδο χειροκροτούσε.

Rivals not enemies. Juventus fans pay their respects to the Torino players who tragically lost their lives in the Superga tragedy 70 years ago today.

We will never forget. pic.twitter.com/da4grb7BLW

