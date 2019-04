Η Ρόμα απαγόρευσε στους παίκτες της να βγάλουν φωτογραφίες με τον Drake! (pics)

Η κατάρα του Drake... χτύπησε ξανά!

Ο γνωστός ράπερ, τελευταία, έβγαλε φωτογραφία με τον Κουρζαβά της Παρί.

Οι Παριζιάνοι ήθελαν έστω ισοπαλία για να εξασφαλίσουν και μαθηματικά τον τίτλο αλλά γνώρισαν βαριά ήττα με 5-1.

Οι σκέψεις, λοιπόν, γυρίζουν στο παρελθόν και στα... κατορθώματα του Drake.

Οπου ποζάρει, φέρνει την καταστροφή.

Apparently the curse of rapper @Drake strikes again - he took a picture with PSG's Layvin Kurzawa earlier this week.

Drake taking photos with footballers:

Drake & Sancho: Dortmund lost 5-0

Drake & Aubameyang: Arsenal lost vs. Everton

Drake & Aguero: City lost vs. Tottenham pic.twitter.com/ZuwePvkbyx

— Get French Football News (@GFFN) April 14, 2019