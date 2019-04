Η ασίστ του Ελ Σαραουΐ δεν πήρε όση δόξα έπρεπε (vid)

Ο Βόσνιος επιθετικός των «τζιαλορόσι» έκρινε το παιχνίδι στο «Ολίμπικο», ωστόσο, η δουλειά του ήταν μάλλον εύκολη στο σημείο που βρέθηκε απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα για να κάνει το πλασέ και να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα.

Το εντυπωσιακό στη φάση, είναι η ασίστ του Στεφάν Ελ Σαραουΐ που δεν το σκέφτηκε καθόλου και με το δεξί flick με μια επαφή και με τρομερό φάλτσο ώστε να περάσει η μπάλα απ' τα σώματα και να στείλει τον Τζέκο σε θέση βολής, κέρδισε τις εντυπώσεις.

*That* assist from @OfficialEl92...

... and a cool finish from @EdDzeko too! pic.twitter.com/3FMJ1SsR8m

