Γέμισε η Φλωρεντία από πανό κατά των ιδιοκτητών της Φιορεντίνα (pics & vid)

Η Φλωρεντία περνάει το μήνυμα για τον σύλλογο της πόλης, αφού, οι φίλοι της ομάδας καθιστούν ξεκάθαρη την αντίθεσή τους ως προς τον τρόπο που διαχειρίζεται τα πράγματα το μεγάλο αφεντικό, Ντιέγκο Ντέλα Βάλε, μαζί με τον αδερφό του.

Από το πρωί της Παρασκευής, σε διάφορα σημεία της πόλης υπάρχουν μηνύματα κατά της ιδιοκτήτριας οικογένειας, στην έναρξη της εκστρατείας των οπαδών εις βάρος τους.

Επιπλέον, προγραμματίζεται αποχή ενός ημιχρόνου στο προσεχές παιχνίδι με τη Μπολόνια, το μεσημέρι της Κυριακής.

The campaign against the Della Valle brothers (Fiorentina owners) is stepping up, with a series of banners telling them to “go away” placed across the city today. pic.twitter.com/Yr57Bya8Gp

— Chloe Beresford (@ChloeJBeresford) April 12, 2019