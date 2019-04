Έγραψε στο Facebook «αυτό θα το έβαζα κι εγώ» και η Ρόμα τον έβαλε στο γήπεδο να το αποδείξει! (vid)

Ο οπαδός των Ρωμαίων, σχολίασε στο Facebook σε ένα βίντεο με τα γκολ που έχει πετύχει ο Τσενγκίζ Ουντέρ με την ομάδα του Κλαούντιο Ρανιέρι κι έγραψε: «Αυτό θα το έβαζα κι εγώ...».

Έτσι, η Ρόμα, μαζί με μια εκ των εταιρειών που έχουν χορηγική συνεργασία, τον έκαναν να... εκτεθεί πρώτα απ' όλα στον κόσμο κι έπειτα να καταλάβει ότι τελικά δεν θα μπορούσε να κάνει τα πράγματα καλύτερα από τον Ουντέρ.

Του έδωσε τρεις προσπάθειες στον αγωνιστικό χώρο του «Ολίμπικο», τα έκανε... μαντάρα και αντιλήφθηκε πολύ καλά ότι ίσως τελικά είναι καλύτερα να μασάς, παρά να μιλάς...

Imagine saying, ‘Even I could have scored that goal’ and getting brought to the Olimpico to prove it!

But that’s exactly what happened to Marco, thanks to @HyundaiEurope!

#ForTheFans

pic.twitter.com/nCEEqpI6nO

— AS Roma English (@ASRomaEN) April 11, 2019