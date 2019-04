Τότι και Φίγκο κάνουν τη... «Νύχτα των Βασιλιάδων»! (vid)

Ο «Αυτοκράτορας» της Ρώμης και ο Πορτογάλος θρύλος, θα αναμετρηθούν σε παιχνίδι έξι εναντίον έξι, επιλέγοντας τους συμπαίκτες τους, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστοί...

Το παιχνίδι αυτό θα λάβει χώρα στις 2 του προσεχή Ιούνη, στο γήπεδο του τένις, Foro Italico, ακριβώς έξω από το «Ολίμπικο».

Τα έσοδα από το παιχνίδι θα χρησιμοποιηθούν όλα για την ενίσχυση Παιδιατρικού Νοσοκομείου και οι αστέρες που θα συμμετέχουν στην αναμέτρηση θα έχουν επισημοποιηθεί μέχρι την ημέρα διεξαγωγής του σπουδαίου και όμορφου event.

