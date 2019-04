Τα λένε με τους διαιτητές οι Γκατούζο και Ρομανιόλι μετά το ντέρμπι (vid)

Στη Συνεδρίαση της Lega Serie A, ο επικεφαλής των διαιτητών, Νίκολα Ριτσόλι, θα συζητήσει τόσο με τον κόουτς της Μίλαν, όσο και με τον Ρομανιόλι που δέχθηκε την κλωτσιά από τον Μάριο Μάντζουκιτς όταν ο Κροάτης επιθετικός είχε ήδη κίτρινη κάρτα και απέφυγε την αποβολή.

Επιπλέον, οι Μιλανέζοι παραπονιούνται και για το χέρι του Άλεξ Σάντρο που παρά τη χρήση του VAR, ο διαιτητής, Μίκαελ Φάμπρι επέμεινε πως ήταν ακούσιο...

Gattuso has arrived for the meeting with the Italian Football Referees Association. Romagnoli and referee Michael Fabbri are also there. [Video: @AntoVitiello]pic.twitter.com/FEhUqLuMJ8

— TheMilanBible (@TheMilanBible) April 8, 2019