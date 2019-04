Πρώτος ο Μπονούτσι στον Κεν για να πανηγυρίσουν... (vid)

Ο Μόιζε Κεν πέτυχε ακόμα ένα γκολ λυτρώνοντας τη Γιουβέντους στην αναμέτρηση με τους «ροσονέρι», έφτασε στα 5 τέρματα στα τελευταία ισάριθμα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο και χάρισε μια τεράστια νίκη στους «μπιανκονέρι» το Σάββατο.

Ο Μπονούτσι, που τον είχε κατηγορήσει για... προκλητική αντίδραση απέναντι στους ρατσιστές οπαδούς της Κάλιαρι μεσοβδόμαδα, αφού απολογήθηκε έχοντας καταλάβει πως πάνω στην ένταση της στιγμής τοποθετήθηκε λανθασμένα, ήταν ο πρώτος που έτρεξε πάνω στον Κεν για να πανηγυρίσει μαζί του το 2-1 επί της Μίλαν.

Moise Kean bounces back after a tough week with another goal for Juventus.

5 goals in 5 consecutive games for club and country.

Despite Bonucci’s ridiculous comments about Kean last week, he’s the first over to celebrate with him.pic.twitter.com/rbvslWbLjj

