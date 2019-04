Ανανέωσε μέχρι και το 2021 ο Μάντζουκιτς στη Γιουβέντους (pic & vid)

Ο Κροάτης επιθετικός και φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018, θα παραμείνει στους «μπιανκονέρι» και για τα επόμενα δυο χρόνια μετά την υπογραφή στο νέο συμβόλαιο που του ετοίμασε ο σύλλογος.

Σε τέσσερις σεζόν που μετράει ως μέλος της Γιουβέντους, ο Μάντζουκιτς έχει 159 συμμετοχές στον λογαριασμό του και 43 γκολ. Φυσικά, φέτος... φορτσάρει κι εκείνος μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο για το ευρωπαϊκό τρόπαιο στο οποίο στοχεύει το κλαμπ του Τορίνο, από τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία ανησυχία για την κατάκτηση της Serie A.

OFFICIAL@MarioMandzukic9 is here until 2021!

https://t.co/gL1i0zkA0l pic.twitter.com/21Xgtz4lvD

— JuventusFC (@juventusfcen) April 4, 2019