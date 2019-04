Ο Μάουρο Ικάρντι επέστρεψε στην ενδεκάδα της Ίντερ και σκόραρε με πέναλτι για το 0-2 στην έδρα της Τζένοα. Όσοι οπαδοί των νερατζούρι, όμως, έκαναν το ταξίδι μέχρι την Γένοβα αρνήθηκαν να το πανηγυρίσουν. Δείτε το στιγμιότυπο...

Icardi scores, but chiefs of Inter hard fans tell fans not to celebrate

(Inter ultras released a very harsh statement against him) pic.twitter.com/4stwXFWAA5

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 3, 2019