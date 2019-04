Απάντησε στην κατακραυγή που δέχθηκε για τον ρατσισμό ο Μπονούτσι (pic & vid)

Ο πολύπειρος αμυντικός, βλέποντας τον 19χρονο επιθετικό να στέκεται μπροστά στον κόσμο που έκανε ήχους μαϊμούδων, στην εκτός έδρας επικράτηση (2-0) της Γιουβέντους, το βράδυ της Τρίτης, πήγε να τον τραβήξει προς τα πίσω και λίγο αργότερα δήλωσε:

«Έγινε ό,τι έγινε αλλά για εμένα τώρα το φταίξιμο είναι στο 50-50. Φταίει και ο Κεν. Έπρεπε να πανηγυρίσει με εμάς, τους συμπαίκτες του και το ξέρει ότι μπορούσε να κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα από αυτό που τελικά έκανε. Είμαστε επαγγελματίες, πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα, όχι να προκαλούμε περισσότερο κι εμείς...».

Αυτά τα λόγια και το γεγονός πως επέρριψε ευθύνη στον Κεν, τον έκανε να γνωρίσει την κατακραυγή στα social media, με τον Ραχίμ Στέρλινγκ να γράφει «ας γελάσουμε όλοι μαζί...» έχοντας διαβάσει τις δηλώσεις του Μπονούτσι.

Ο Ιταλός στόπερ των «μπιανκονέρι» κατάλαβε πως έπρεπε να διορθώσει την κατάσταση και τις εντυπώσεις και έβαλε μια φωτογραφία του με τον Κεν στο Instagram, γράφοντας: «Ανεξάρτητα απ' όλα τα υπόλοιπα, λέμε “όχι” σε κάθε μορφής ρατσισμό».

Still furious about this.

Supporting someone when they’ve been racially abused is one of the most basic acts of solidarity.

Instead, as a senior teammate, you push him and criticise him afterwards?

You can only hope Bonucci is suitably ashamed today.pic.twitter.com/iCtndh1wVM

