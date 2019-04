Κύμα στήριξης στον Κεν από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο (pics)

Ο Κεν διαμόρφωσε το τελικό 2-0 των «μπιανκονέρι» το βράδυ της Τρίτης κόντρα στην Κάλιαρι κι έχοντας ακούσει στο διάστημα της παρουσίας του στον αγωνιστικό χώρο τους ήχους μαϊμούδων από τους οπαδούς των γηπεδούχων, πήγε και στάθηκε μπροστά τους σε μια ένδειξη αντίδρασης και διαμαρτυρίας.

Ο Μπονούτσι προκάλεσε έκπληξη κατηγορώντας τον Κεν για το γεγονός πως προκάλεσε αντί να μη δώσει καμία σημασία, ωστόσο, το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο στηρίζει μαζικά τον ποδοσφαιριστή της Γιουβέντους, μέσω social media.

«Είναι ντροπή να μιλάμε ακόμα για ρατσισμό το 2019, πρέπει επιτέλους να σταθούμε απέναντι σε αυτό και να μιλήσουμε» έγραψε ο Ντεπάι, ενώ, ο Εβρά σχολίασε: «Μπράβο στον Μόιζε Κεν που όρθωσε ανάστημα και τους έδειξε ποιος είναι το αφεντικό».

Υπέρ του πανηγυρισμού του 19χρονου φορ τάχθηκε και ο Πολ Πογκμπά, αναφέροντας: «Στηρίζω κάθε προσπάθεια καταπολέμησης του ρατσισμού. Είμαστε όλοι ίσοι».

Μια φωτογραφία του Κεν έβαλε και ο Μπλες Ματουϊντί, γράφοντας απλά: «Άσπρο και λευκό. Πείτε όχι στον ρατσισμό».

This is not acceptable in football or anywhere in the world. Well done to @moisekean for standing up to them and showing them who is boss. The world would be a better place if we all shared more love no matter what. #ILoveThisGame https://t.co/4ZS43n7f6w

— Patrice Evra (@Evra) April 3, 2019