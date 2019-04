Μπονούτσι: «Φταίει και ο Κεν, δεν πρέπει να προκαλούμε κι εμείς...» (vid)

Ο 19χρονος επιθετικός σκόραρε ξανά με τους «μπιανκονέρι» στην εκτός έδρας νίκη με σκορ 2-0 στο «Sardegna Arena», πηγαίνοντας να σταθεί μπροστά στους φίλους των γηπεδούχων που τα έβαλαν με το χρώμα του δέρματός του και έκαναν ήχους μαϊμούδων.

Ναι μεν κέρδισε τη στήριξη όλων ο Κεν για το γεγονός πως δεν πτοήθηκε και στην ηλικία του κατάφερε να κρατήσει έξω από το μυαλό του όσα συνέβησαν, όμως, ο Λεονάρντο Μπονούτσι, μιλώντας με πολύ μεγαλύτερη ωριμότητα, ανέφερε ότι:

«Έγινε ό,τι έγινε αλλά για εμένα τώρα το φταίξιμο είναι στο 50-50. Φταίει και ο Κεν. Έπρεπε να πανηγυρίσει με εμάς, τους συμπαίκτες του και το ξέρει ότι μπορούσε να κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα από αυτό που τελικά έκανε. Είμαστε επαγγελματίες, πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα, όχι να προκαλούμε περισσότερο κι εμείς...».

Moise Kean got racistically abused at Cagliari, scored and then gave this reaction. Kid has a strong mentality. pic.twitter.com/9NDrXajfOk

— Sjors van Veen (@SjorsvVeen) April 2, 2019