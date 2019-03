Είμαστε στο 89ο λεπτό, η Ουντινέζε προηγείται με 2-0, η Τζένοα πιέζει για να μειώσει και εκείνη την στιγμή πιστεύει ότι τα κατάφερε, μέχρι που διαπίστωσαν όλοι ότι η μπάλα δεν κατέληξε στα δίχτυα. Πώς; Ούτε ο Μούσο κατάλαβε...

Introducing the luckiest save of 2019

(the Udinese goalkeeper Musso will rename himself Jerzy) pic.twitter.com/187AweYCtV

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 30, 2019