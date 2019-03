Κουαλιαρέλα: Πρώτο παιχνίδι στην εθνική ύστερα από 9 χρόνια! (pic)

​Τότε ήταν 27 ετών και φορούσε τη φανέλα της Νάπολι.

Σήμερα είναι 36 και αγωνίζεται για τη Σαμπντόρια.

Ο Φάμπιο Κουαλιαρέλα, ένας δεινός σκόρερ των ιταλικών γηπέδων, αγωνίστηκε ξανά για την εθνική του ομάδα ύστερα από 9 χρόνια.

Τελευταία συμμετοχή του ήταν στο φιλικό με τη Ρουμανία (17/11/2010) εκτός έδρας, όπου η ομάδα του είχε αναδειχθεί ισόπαλη (1-1).

Στις 23/3/2019 ιδρώνει ξανά για το εθνόσημο!

Nine years since he last played for Italy, 36-year-old @FQuagliarella27 is back in international football pic.twitter.com/N3RB24emzG

— B/R Football (@brfootball) March 23, 2019