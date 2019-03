Απίθανο μήνυμα των οπαδών της Μίλαν για τον νεκρό φίλο της Ίντερ... (pic)

Στο DerbyDellaMadonnina, όπου οι «νερατζούρι» επικράτησαν 3-2 σε ένα εκπληκτικό παιχνίδι, πολύ διαφορετικό και αρκετά πιο ενδιαφέρον από το πρόσφατο παρελθόν, οι οπαδοί της Μίλαν ανάρτησαν πανό στο οποίο αναγραφόταν το εξής μήνυμα:

«Μας ενώνουν τα ίδια ιδανικά, δεν μπορείς να ξεχάσεις έναν ultra. Αντίο Ντέντε...».

Ο Ντέντε είναι ο οπαδός της Ίντερ που άφησε την τελευταία του πνοή σε επεισόδια με υποστηρικτές της Νάπολι και οι φίλοι της Μίλαν σεβάστηκαν τη μνήμη του, αναγνωρίζοντας πως κι εκείνος είχε πάθος για την ομάδα του, πέρα από τη συμμετοχή του στα έκτροπα του περασμένου Δεκέμβρη...

#ACMilan fans unfurl a banner in tribute to Daniele Belardinelli, the #Inter fan who died after Inter vs. Napoli. “United by the same ideal, you can never forget an ultra. Ciao Dede” #MilanDerby #DerbyDellaMadonnina pic.twitter.com/zj4ModOnQE

