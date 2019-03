Οι «μπιανκονέρι» με απόντα τον CR7 που προτιμήθηκε να ξεκουραστεί αφού μεσοβδόμαδα είχε πάρει την ομάδα στις πλάτες του και την οδήγησε στα προημιτελικά του Champions League, δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να βρουν τρόπο να φανούν απειλητικοί για την εστία των γηπεδούχων.

Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι θα μπορούσαν από το πρώτο ημίχρονο να βρεθούν πίσω στο σκορ, με τον Ματία Περίν (στην πρώτη του επιστροφή στο «Marassi») να πραγματοποιεί τρομερή απόκρουση σε τετ-α-τετ με τον Σανάμπρια. Στο 30ο λεπτό κι ενώ αρχικά είχε δοθεί πέναλτι στη Τζένοα για χέρι του Κανσέλο τελικά με τη χρήση του VAR αντιστράφηκε η απόφαση αφού η μπάλα είχε χτυπήσει στο χέρι του Κουαμέ...

Η Γιουβέντους στο 55' έφτασε στο γκολ με την πρώτη της τελική προσπάθεια στο στόχο, όταν από γύρισμα του Κανσέλο, ο Ντιμπάλα πλάσαρε και με τη βοήθεια του Κρισκίτο η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, ωστόσο, το γκολ ακυρώθηκε άμεσα για οφσάιντ του παίκτη που παρενέβη στη φάση αφού βρέθηκε στην πορεία του σουτ που έκανε ο Αργεντινός.

Η Τζένοα είχε καταλάβει πολύ καλά ότι αυτό το ματς με τη μορφή που είχε πάρει έπρεπε να το χτυπήσει, ο Πραντέλι πέρασε τους Πάντεφ και Στουράρο και ο τελευταίος με... ελάχιστα δευτερόλεπτα στο χορτάρι από ασίστ του πρώτου, έγραψε το 1-0 στο 70ο λεπτό! Στο σουτ που έκανε έξω από την περιοχή, η μπάλα έσκασε μπροστά στον Περίν και κατέληξε στα δίχτυα του για τους έξαλλους πανηγυρισμούς στο «Λουίτζι Φεράρις», το οποίο στο 81' θα ξεσηκωνόταν πάλι!

Ο Πάντεφ αυτή τη φορά με τρομερό αριστερό σουτ πέτυχε... σεντερφορίσιο γκολ και διαμόρφωσε το τελικό 2-0, για την πρώτη νίκη των Γενοβέζων επί της Γιουβέντους από τον Νοέμβρη του 2016.

Would you believe it?? The man on loan from Juvnetus scores to give Genoa a 1 nil lead!!! Stefano Sturaro with the goal!!! Will Juventus unbeaten streak end today at the Marassi!! #tlnsoccer #GenoaJuve #SerieA pic.twitter.com/Tp4ELIKMvF

— TLNTV (@TLNTV) March 17, 2019