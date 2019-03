Μετά τη μυθική εμφάνιση με την Ατλέτικο Μαδρίτης και το χατ-τρικ που οδήγησε τη Γιουβέντους στην ανατροπή και στην πρόκριση, ο Αλέγκρι αποφάσισε να δώσει ανάσες ξεκούρασης στον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δεν βρίσκεται στην αποστολή της Γιουβέντους για τον κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα με την Τζένοα, και όπως εξήγησε ο Αλέγκρι στη συνέντευξη Τύπου το έκανε καθώς ο CR7 έπρεπε να ξεκουραστεί.

Δεν αποκλείεται κάτι ανάλογο να γίνει και σε επόμενα παιχνίδια της Γιουβέντους στο πρωτάθλημα από τη στιγμή που η Γηραιά Κυρία έχει ουσιαστικά εξασφαλίσει τον τίτλο στη Serie A.

Άλλωστε ο Αλέγκρι θέλει να έχει φρέσκο και απόλυτα έτοιμο τον Ρονάλντο στα παιχνίδια του Champions League που ακολουθούν με τον Άγιαξ για την πρόκριση στα ημιτελικά.

Allegri: Right now the balance in the squad is good. We did something special on Tuesday and the team spirit is positive. #GenoaJuve #ForzaJuve pic.twitter.com/4ZerEfsRsa

— JuventusFC (@juventusfcen) 16 Μαρτίου 2019