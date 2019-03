Η Ίντερ επιβεβαίωσε τη συνάντηση με Ικάρντι και Νάρα

Ήταν κάτι που αναμενόταν να συμβεί σε μία υπόθεση που έχει εξελιχθεί σε σίριαλ, με τον παίκτη να ισχυρίζεται ότι είναι τραυματίας, και την Ίντερ να του έχει πάρει ήδη το περιβραχιόνιο καθώς δεν συμφωνεί για την ώρα σε νέο συμβόλαιο.

Επίσημα η Ίντερ ανακοίνωσε πως ο γενικός διευθυντής, Μπέπε Μαρότα συναντήθηκε σήμερα την Τετάρτη με τους Μάουρο Ικάρντι και Γουάντα Νάρα προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση.

Αυτό που αναμένεται πλέον είναι να μαθευτεί το ακριβές περιεχόμενο των συζητήσεων και φυσικά αν από αυτό το ραντεβού πάρθηκε κάποια οριστική απόφαση σχετικά με τον Ικάρντι και το μέλλον του στην ομάδα.

Inter's Sport CEO Giuseppe Marotta today held a cordial meeting with @MauroIcardi and Wanda Nara in search of a solution to satisfy the best interests of all involved.#FCIM

