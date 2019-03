Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι δέχεται συνεχώς πυρά, πλέον, για τον τρόπο παιχνιδιού των Τορινέζων, ο οποίος αρχίζει πια να ενοχλεί και τους ποδοσφαιριστές. Αυτό φάνηκε -όπως αναφέρει και το Sky Italia που έφτιαξε και ένα σχετικό βίντεο- και από τις αντιδράσεις του CR7 στο San Paolo, όπου έδειχνε τον εκνευρισμό του για το πώς έπαιζε η Γιούβε.

Κάποια στιγμή, μάλιστα, πλησίασε προς τον Αλέγκρι και κουνώντας το κεφάλι του, όπως ανέφεραν οι δημοσιογράφοι του καναλιού, ζητούσε να ανέβει η ομάδα και να παίξει πιο επιθετικά, κάτι διαφορετικό...

Ronaldo vs Napoli, asking Allegri and teammates to attack the ball and press the opponent more. This is just sad to watch:(pic.twitter.com/zRftaauzEA

