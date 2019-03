Βραβευμένη η γκολάρα του Πιόντεκ με την Αταλάντα (vid)

Ο Πολωνός στράικερ διανύει περίοδο απίστευτης φόρμας κάνοντας πράγματα και θαύματα στους «ροσονέρι», τους οποίους έχει βάλει στις θέσεις που οδηγούν στο επόμενο Champions League.

Στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Αταλάντα, στις 16 του περασμένου μήνα, πέτυχε τρομερό γκολ με γυριστό αριστερό σουτ για να ισοφαρίσει προσωρινά πριν τη λήξη του ημιχρόνου και να πάρει η ομάδα του Γκατούζο τη νίκη με το τελικό 3-1.

Το πρώτο από τα δυο γκολ του Πιόντεκ σ' εκείνο το ματς, αναδείχθηκε από τον κόσμο του συλλόγου ως το καλύτερο που πέτυχε το κλαμπ μέσα στον Φλεβάρη.

Θυμηθείτε το απίστευτο γκολ:

Best Goal from February

Ladies & Gentlemen, he has done it again, the winner is... Piątek

Vince Piątek per il secondo mese di fila: complimenti Krzysztof pic.twitter.com/Kk8xVHtfPC

— AC Milan (@acmilan) March 1, 2019