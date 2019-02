Η Serie A δεν ξεχνά τον Ντάβιντε Αστόρι!

Τον Μάρτιο του 2018 η ποδοσφαιρική Ιταλία λύγισε στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Ντάβιντε Αστόρι. Ο 31χρονος αμυντικός, διεθνής 14 φορές με την εθνική ομάδα της Ιταλίας, «έφυγε» στον ύπνο από ανακοπή καρδιάς και βύθισε στο πένθος τη χώρα. Η Serie A δεν τον ξεχνά και στο 13ο λεπτό όλων των αναμετρήσεων τα ματς θα διακοπούν για να τον τιμήσουν τον Αστόρι!

All Serie A matches will hold a minute’s applause in the 13th minute this weekend to honour Davide Astori a year after his death pic.twitter.com/sKYg34YO2y

— B/R Football (@brfootball) February 28, 2019