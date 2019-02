Με Πιόντεκ, η καλύτερη Μίλαν της 7ετίας! (pic)

Η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο από τα πρόθυρα της απόλυσης έχει κάνει τους διοικούντες τη Μίλαν να σκέφτονται να του προσφέρουν συμβόλαιο, έφτασε στους 45 βαθμούς έπειτα από 25 αγωνιστικές στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, για να πάρει αβαντάζ στην υπόθεση της πρώτης τετράδας.

Οι 45 βαθμοί που έχει συγκεντρώσει η Μίλαν στα 25 από τα 38 παιχνίδια της σεζόν, είναι ό,τι καλύτερο έχει παρουσιάσει από το 2013, στο ίδιο σημείο του πρωταθλήματος, αφού, έχει καταγράψει πλέον την καλύτερη συγκομιδή βαθμών στις τελευταίες εφτά σεζόν!

Δείτε τα στοιχεία:

Milan after 25 games in the last 7 seasons:

2018-19: 4th place / 45 points

2017-18: 7th place / 41 points

2016-17: 7th place / 44 points

2015-16: 6th place / 43 points

2014-15: 10th place / 34 points

2013-14: 9th place / 35 points

2012-13: 3rd place / 44 points pic.twitter.com/Zi2CsO8eGe

— TheMilanBible (@TheMilanBible) February 27, 2019