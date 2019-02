Ο Ντε Ρόσι... έβαλε στη θέση του και τον Τζέκο! (vid)

Ο Ντανιέλε Ντε Ρόσι συνεχίζει να επιδεικνύει την ηγετική του φυσιογνωμία και το γεγονός πως καταφέρνει να διατηρεί την ψυχραιμία του και να επιβάλλεται όταν άλλοι δεν μπορούν να ελέγξουν τον εκνευρισμό τους.

Με τη Φροζινόνε να έχει πάρει κεφάλι στο σκορ από το 5ο λεπτό, οι παίκτες του Ντι Φραντσέσκο έπρεπε να παραμείνουν μυαλωμένοι για να πάρουν αυτό που ήθελαν από το ματς και ο Ντε Ρόσι, βλέποντας τον Τζέκο να τα βάζει με αντιπάλους, τον έβαλε στη θέση του!

Ο Βόσνιος φορ, σκόραρε δυο φορές στη συνέχεια και στο 95' χάρισε τη νίκη στη Ρόμα με το τελικό 3-2 στο Benito Stirpe.

Don't mess with Daniele De Rossi, even if you're his team-mate... pic.twitter.com/q7gXbCZaiR

— Adam Digby (@Adz77) February 26, 2019