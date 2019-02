Ο κόσμος αποδοκίμασε έντονα τον Ικάρντι στο «Μεάτσα»! (vid)

Ο Αργεντινός επιθετικός δεν είναι πλέον ο αρχηγός της ομάδας, έμεινε εκτός αποστολής για το παιχνίδι με τη Ραπίντ Βιέννης στο Europa League με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι να δηλώνει ότι ο ποδοσφαιριστής πήρε μόνος την απόφασή του, ενώ, δεν ήταν διαθέσιμος ούτε για το Κυριακάτικο ματς πρωταθλήματος με τη Σαμπντόρια.

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, τον παρουσιάζει πλέον ως κακό, αφού ούτε εκείνος ούτε από την Ίντερ έχουν διαλευκάνει το τοπίο και ο κόσμος της ομάδας αποδοκίμασε εντονότατα τον διεθνή επιθετικό και τη Γουάντα Νάρα, όταν τους είδαν στο video-wall του «Τζουσέπε Μεάτσα», κατά τη διάρκεια της νίκης (2-1), το βράδυ της Κυριακής...

Inter fans making their frustration known to Icardi and Wanda. Deafening whistles when the pair appear on the screen, only for them to fall silent once the picture is changed. #InterSampdoria #FIFattheGames pic.twitter.com/RCTeanpLnS

— ForzaItalianFootball (@SerieAFFC) February 17, 2019