«Πυροβολεί» ακατάπαυστα ο Πιόντεκ, πιο γρήγορο «εξάσφαιρο» στην ιστορία της Μίλαν!

Ο Πολωνός στράικερ έχει προκαλέσει παράνοια στις τάξεις των οπαδών των «ροσονέρι» που τραγουδούν συνεχώς για εκείνον, τον βλέπουν να «πυροβολεί» κατά ριπάς και ο χαρακτηριστικός πανηγυρισμός του με τα πιστόλια τον καθιστά έναν από τους πρωταγωνιστές ολόκληρης της φετινής αγωνιστικής περιόδου στη Serie A.

Σκοράροντας άλλες δυο φορές, το βράδυ του Σαββάτου κόντρα στην Αταλάντα, ο Πιόντεκ έφτασε στα έξι τέρματα με τη φανέλα της Μίλαν (και τα 17 στο πρωτάθλημα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο!) και μάλιστα, τα γκολ του έχουν έρθει σε χρονικό διάστημα 310 αγωνιστικών λεπτών!

Αυτή η επίδοση είναι η ταχύτερη που έχει σημειωθεί στα χρονικά από ποδοσφαιριστή της ομάδας του Μιλάνου, αφού έχουν ακολουθήσει οι:

Νόρνταλ: 6 γκολ σε 419 λεπτά

Μπαλοτέλι: 6 γκολ σε 433 λεπτά

Όστρομαν: 6 γκολ σε 450 λεπτά

Μπίρχοφ: 6 γκολ σε 453 λεπτά.

