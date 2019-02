Ο Πιόντεκ, ο Σεφτσένκο και ο Κακά σε βοηθούν να εκφραστείς του Αγ. Βαλεντίνου! (vid)

«Θέλω να σε αγκαλιάσω...», όπως ο Σεφτέσνκο τον Κακά στα πέναλτι στο Champions League, «ρίξε μου σφαίρα στην καρδιά» όπως ο Πιόντεκ, «με τρελαίνεις» όπως ο Κακά με τις κινήσεις του, «με κάνεις να θέλω να πετάξω» όπως το κάνει και ο Τζίτζι Ντοναρούμα...

Αυτά κι άλλα πολλά υπάρχουν στο τρομερό βίντεο της Μίλαν για τη σημερινή μέρα και όποιος θέλει βοήθεια, αρκεί να κάνει tag το... πρόσωπο!

Still looking for the right #ValentinesDay message? We've got your back, just tag your loved one! pic.twitter.com/0hLMf2VR0S

