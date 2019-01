Το βράδυ της Τετάρτης, στη Τζέντα, στο Supercoppa κόντρα στη Μίλαν, με δική του κεφαλιά καθόρισε τον νικητή διαμορφώνοντας το τελικό 1-0, πανηγυρίζοντας το πρώτο του τρόπαιο ως μέλος του κλαμπ του Τορίνο, έπειτα από μόλις λίγους μήνες θητείας στους «μπιανκονέρι».

Αυτό, ήταν το 19ο γκολ που σημειώνει σε παιχνίδι όπου διακυβεύεται τίτλος, ενώ, έχει καταφέρει να βρει δίχτυα σε 14 από τους συνολικά 28 τελικούς (με 29 τρόπαια πλέον στην καριέρα του) στους οποίους έχει αγωνιστεί στην καριέρα του. Μάλιστα, έχει καταγράψει επιτυχία στους περισσότερους από τους μισούς τελικούς που έχει δώσει το «παρών», μετρώντας 19 θετικά αποτελέσματα στα 28 ματς.

Αναφορικά με το Super Cup, ήταν το πρώτο του στην Ιταλία – σε ματς που διεξήχθη στη Σαουδική Αραβία βέβαια λόγω και της ειδικής συμφωνίας με τη διοργανώτρια αρχή για τον τόπο διεξαγωγής του παιχνιδιού – έχοντας καταφέρει να κατακτήσει το συγκεκριμένο τρόπαιο (στην άτυπη μάχη του πρωταθλητή με τον κυπελλούχο) σε τέσσερις διαφορετικές χώρες από τις οποίες έχει περάσει στην ποδοσφαιρική του καριέρα!

Το έχει κάνει το 2002 ως ποδοσφαιριστής της Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο ξεκίνημά του, δίχως όμως να πάρει χρόνο συμμετοχής στον τελικό, στο ευρύ 5-1 επί της Λεϊσόες, για να δώσει συνέχεια σε αγγλικό και ισπανικό έδαφος.

Με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πρόσθεσε στην προσωπική του συλλογή το Community Shield του 2007 στο ματς με την Τσέλσι που κρίθηκε στα πέναλτι, ενώ, η ομάδα του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον πήρε τον πρώτο άτυπο τίτλο της χρονιάς και το καλοκαίρι του 2008, όταν οι «κόκκινοι διάβολοι» δίχως τον CR7 στην αποστολή, επιβλήθηκαν της Πόρτσμουθ, ξανά στα πέναλτι...

Με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, το 2012 η διπλή κόντρα με τη Μπαρτσελόνα για το Super Cup κρίθηκε στα εκτός έδρας γκολ με τη «βασίλισσα» να κατακτά το τρόπαιο με το συνολικό σκορ που διαμορφώθηκε στο 4-4 και τον Κριστιάνο να έχει σκοράρει στο πρώτο ματς όπου η ομάδα της Μαδρίτης ηττήθηκε 3-2 στη Βαρκελώνη.

Το 2017, ο θρίαμβος των «μερένγκες» ήταν... θορυβώδης με το συνολικό 5-1 απέναντι στους Καταλανούς, με τον Πορτογάλο αστέρα να πετυχαίνει ξανά γκολ στο πρώτο παιχνίδι, όπου η Ρεάλ επιβλήθηκε 3-1 στο «Καμπ Νόου».

Αυτά είναι τα πέντε Super Cups από τα οποία είχε πάρει μετάλλιο νικητή ο Ρονάλντο πριν από αυτό που χάρηκε στη Τζέντα, στη νέα ποδοσφαιρική του περιπέτεια ως μέλος της Γιουβέντους.

Ο τίτλος με τον ιταλικό σύλλογο, έδωσε συνέχεια σε ένα εκπληκτικό σερί του CR7 σε κάθε χώρα που έχει αγωνιστεί, αφού πλέον έχει πανηγυρίσει τρόπαια σε κάθε... έδαφος που έχει πατήσει, έχοντας πλέον να επιδεικνύει με περηφάνια και χαρά τον τίτλο του Πρωταθλητή Ευρώπης με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, το 2006, στα γήπεδα της Γαλλίας.

Στα 26 ματς που έχει μετρήσει ως ένας «μπιανκονέρι», έχει πλέον σκοράρει 16 φορές, έχει 8 ασίστ, είναι αυτή τη στιγμή ο κορυφαίος σκόρερ στη Serie A για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, έχει τα περισσότερα γκολ και τις περισσότερες ασίστ στην ομάδα του, σκόραρε στο Supercoppa, πανηγύρισε τίτλο και στα 33 του, δείχνει πως... έχει λίγο χώρο ακόμα για να πατήσει πιο κάτω το πεντάλ στο γκάζι της καριέρας του...

Get your morning off to a good start by reliving last night's #SuperJuve celebrations! #ForzaJuve pic.twitter.com/QdswwdAwUm

— JuventusFC (@juventusfcen) January 17, 2019