Η χαρακτηριστική κραυγή του Ρονάλντο ακούστηκε απ' όλο το γήπεδο (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άνοιξε το σκορ στο ματς της Γιουβέντους με την Μίλαν στον τελικό του Σούπερ Καπ που διεξάγεται στην Σαουδική Αραβία και φάνηκε ότι είναι από τους αγαπημένους παίκτες στη χώρα του Αραβικού Κόλπου.

Αφού πανηγύρισαν όλοι το γκολ του Πορτογάλου, στη συνέχεια ακούστηκε η ιαχή «σιουυυυ», που έμεινε στην ιστορία από τον πανηγυρισμό του μετά την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας, από ολόκληρο το στάδιο!

Whole stadium shouting 'SIIIUUU' after Ronaldo's goal against Milan, Safe to say Cristiano is a fan favorite in Saudi Arabia. pic.twitter.com/oydVce0UPN

