Νίκη του ποδοσφαίρου στην Τζέντα, χιλιάδες γυναίκες στο γήπεδο!

Ο τελικός του Super Cup δίχασε την Ιταλία όχι μόνο για τον τόπο διεξαγωγής του αγώνα (Τζέντα), αλλά και για το γεγονός πως οι θέσεις σε συγκεκριμένους τομείς της εξέδρας του σταδίου «King Abdullah Sports City», θα είναι κρατημένες αποκλειστικά για άνδρες και ονομάζονται «Singles».

Παράλληλα, υπήρχε η συμβουλή από τη «Lega Serie A» στις γυναίκες από το εξωτερικό που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα να φορούν την παραδοσιακή μαύρη φορεσιά της χώρας. Οι πιέσεις που ασκήθηκαν από τα social media, αλλά και από οργανώσεις ήταν έντονες, ενώ στην Ιταλία ζητούσαν την ακύρωση του τελικού. Οπως αναφέρει το έγκυρο football-italia, στον αγώνα θα βρεθούν 12.000 γυναίκες, κάτι που σημαίνει πως η πίεση έφερε το ιδανικό αποτέλεσμα, ενώ αρκετοί μιλούν και για μια νίκη του ποδοσφαίρου. Αξίζει να σημειωθεί, πως η RAI έστειλε στην Τζέντα γυναίκα δημοσιογράφο για το ρεπορτάζ αγωνιστικού χώρου. Βέβαια, στο επίσημο video της εταιρείας που ανέλαβε τη διεξαγωγή δεν υπάρχει ούτε μια γυναίκα...

