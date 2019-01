Ο Κουτρόνε σκοράρει περισσότερο απ' τον Ιγουαΐν κι ας παίζει λιγότερο! (pic)

Ο Κουτρόνε, πέρασε με αλλαγή στο ματς με τους Γενοβέζους για την παράταση και κατάφερε να σκοράρει δις για να διαμορφώσει το τελικό 2-0 και να οδηγήσει τους «ροσονέρι» στα προημιτελικά του Coppa Italia.

Όπως το συνηθίζει, σε κάθε πανηγυρισμό του, φροντίζει να δείξει σε όλους πως για εκείνον η Μίλαν μπαίνει απ' όλα και στην καρδιά του παραμένει τεράστια ομάδα όσα προβλήματα κι αν αντιμετωπίζει.

Πλέον, σε 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα του συλλόγου του Μιλάνου, ο Κουτρόνε έχει μετρήσει 9 τέρματα μέσα στην τρέχουσα σεζόν, ξεπερνώντας τα 8 του Γκονζάλο Ιγουαΐν, ο οποίος έχει συμμετοχή σε 21 ματς.

Βέβαια, ο 21χρονος Ιταλός επιθετικός έχει αγωνιστεί σε 1.195 λεπτά αγώνα έναντι των 1.840 που έχει μετρήσει ο Αργεντινός ομόλογός του, αφού, ο Κουτρόνε από τα 17 ματς πρωταθλήματος έχει μπει με αλλαγή στα 9, πέρασε και στο ματς του Κυπέλλου από τον πάγκο, στη μοναδική του εμφάνιση στο θεσμό για φέτος, ενώ, από τις πέντε ευρωπαϊκές εμφανίσεις, στις 3 ήταν βασικός και άλλες 2 φορές μπήκε ως αναπληρωματικός.

Cutrone now has more goals than Higuain despite playing 645 less minutes

Here are the top goal scorers for Milan so far this season. pic.twitter.com/mgVcjXk7Fl

— TheMilanBible (@TheMilanBible) January 12, 2019