Πιτσιρικάς της Γιουβέντους και φίλος του Πογκμπά νίκησε την αρρώστια! (vid)

Ο Γάλλος χαφ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρισκόταν δίπλα στον μικρό Μπράιαν και φρόντιζε ώστε να τον κάνει να ξεχνάει τις μεγάλες δυσκολίες και να του δίνει κουράγιο για να συνεχίσει την προσπάθεια απέναντι στην επάρατη νόσο.

Πλέον, ο μικρός τα κατάφερε κι όχι μόνο αυτό, επέστρεψε και στο γήπεδο παίζοντας για πρώτη φορά με το τμήμα κ-15 των «μπιανκονέρι».

«Είμαι περήφανος για σένα φίλε μου, σε ευχαριστώ που αποτελείς έμπνευση για εμένα και για πολλούς άλλους. Ελπίζω να σε δω σύντομα» έγραψε ο Πογκμπά στο βίντεο που ετοίμασε για εκείνον...

What a blessing it is that Bryan beat cancer and now played his first game with Juve U15. So proud of you my friend, merci for being an inspiration to me and so many others. Hope to see you soon! #fightcancer #beatcancer #thisiswhyweplay pic.twitter.com/J8Yr5Nvka3

— Paul Pogba (@paulpogba) January 6, 2019