Ο Κουλιμπαλί κατήγγειλε τους οπαδούς της Ίντερ για ρατσιστικά συνθήματα εναντίον του, με την υπόθεση να παίρνει μεγάλες διαστάσεις στην Ιταλία. Οι οπαδοί της Νάπολι αποφάσισαν να τον στηρίξουν, φορώντας μάσκες με το πρόσωπό του και έχοντας πανό κατά του ρατσισμού στο παιχνίδι με την Μπολόνια.

Beautiful from the Napoli fans tonight standing with Koulibaly & fighting against racism

"We are all Koulibaly" pic.twitter.com/2rVpjnReHm

— Italian Football TV (@IFTVofficial) December 29, 2018