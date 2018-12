Με... μάσκες του Κουλιμπαλί για στήριξη οι Ναπολιτάνοι! (pic)

Ο Σενεγαλέζος αμυντικός των «παρτενοπέι», αποβλήθηκε στο ματς με την Ίντερ, την περασμένη Τετάρτη, ωστόσο, οι οπαδοί των «νερατζούρι» έκαναν συνεχώς ήχους μαϊμούς, με αποτέλεσμα να προκληθεί μείζον θέμα στο ιταλικό ποδόσφαιρο, το οποίο βέβαια είχε ν' αντιμετωπίσει και άγρια επεισόδια με τέσσερις μαχαιρωμένους κι έναν νεκρό οπαδό...

Ο Γκουλάμ, μέσω social media, έδειξε πως οι κινήσεις με τις οποίες οι Ναπολιτάνοι θα στηρίξουν τον συμπαίκτη τους είναι έτοιμες, βάζοντας μάσκα με τη μορφή του Κουλιμπαλί και γράφοντας:

«Το χρώμα του δέρματος δεν έχει σημασία. Η θρησκεία σου, δεν έχει σημασία. Η ομάδα που υποστηρίζεις, δεν έχει σημασία. Το ποδόσφαιρο, όπως και όλα τα υπόλοιπα αθλήματα, είναι ένα παιχνίδι. Και όλα τα παιχνίδια είναι πάθος, χαρά, ελευθερία. Σε αυτή την ελευθερία, όλοι είμαστε ίσοι! Το Σάββατο, θα είμαστε όλοι Κουλιμπαλί»!

Non importa il colore della pelle.

Non importa la religione.

Non importa per quale squadra fai il tifo. Il calcio, come tutti gli sport, é un gioco. E tutti i giochi sono passione, divertimento, libertà: e nella libertà siamo tutti uguali!

Domani saremo tutti Koulibaly! pic.twitter.com/qrZrNZ9Ypn

— ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) December 28, 2018