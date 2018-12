Ιντερ: «Οποιος δε σέβεται την ιστορία μας, δεν είναι μαζί μας»

Η Ιντερ τιμωρήθηκε με δυο αγωνιστικές για τη ρατσιστική επίθεση των οπαδών της στον Κουλιμπαλί. Ο σύλλογος με τη σειρά του χαρακτήρισε... ανεπιθύμητους αυτούς που δε σέβονται την ιστορία της Ιντερ, τονίζοντας: «Από τις 9 Μαρτίου του 1908, Ίντερ σημαίνει ένταξη, καινοτομία, μέλλον. Η ιστορία της πόλης βασίζεται στη φιλοξενία και μαζί με τους πολίτες παλεύουμε για ένα μέλλον χωρίς διακρίσεις. Όποιος δεν μπορεί να καταλάβει την ιστορία μας, δεν είναι μαζί μας».

Since 1908, Inter has represented integration, innovation and progressiveness. The history of Milan is a welcoming one and together we are fighting to build a future without discrimination. Those who do not understand this history do not stand with us. #BrothersOfTheWorld #FCIM pic.twitter.com/lUok3qDgno

— Inter (@Inter_en) December 27, 2018