Χαλαρός και καλοντυμένος στον δερμάτινο καναπέ του. Με διάθεση όμως παράταιρη. Ποδόσφαιρο με γκελάκια με μπάλα μπάσκετ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πάντως ανέβασε τη φωτογραφία και εξήγησε ότι απλά περνούσε καλά.

Had so much fun on set yesterday!! pic.twitter.com/XC6oLYp6ch

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 20, 2018