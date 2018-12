Ο καλπασμός του Κλάιφερτ, που θύμισε τον διάσημο μπαμπά, Πάτρικ (vid)

Πέρασε σαν σταματημένο στο σπριντ τον Ζουκάνοβιτς της Τζένοα και έβαλε με τη Ρόμα το πρώτο γκολ του στο Καμπιονάτο. Μάλιστα ο Τζάστιν Κλάιφερτ το έκανε τον ίδιο μήνα, αλλά 21 χρόνια αφού είχε βάλει το πρώτο του ο διάσημος πατέρας του, Πάτρικ με τη φανέλα της Μίλαν (1997 στο 2-0 επί της Μπάρι).

Justin Kluivert bags his first career Serie A goal and levels #RomaGenoa 2-2 at the interval. He blew right by Zukanovic, who was fortunately on a yellow, and placed it perfectly behind Radu. Really deserved for the kid, who's played hard despite minimal minutes this season #Roma pic.twitter.com/lsdOnxXRYn

— matthew (@Klimberginho) December 16, 2018