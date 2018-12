Το βίντεο της Μίλαν για τα 119 χρόνια ζωής! (vid)

Από τον Νερέο Ρόκο και τον Τζιάνι Ριβέρα, στον Μπαρέζι κι από εκεί στον Σάκι, τον Φαν Μπάστεν, τον Σεβτσένκο και τον Αντσελότι.

Όλοι τους έχουν καταστήσει σαφές και ξεκάθαρο το μέγεθος της Μίλαν αλλά και των συναισθημάτων τους για τον σύλλογο, έτσι όπως αποτυπώνονται οι αναφορές τους για την ομάδα στο όμορφο βίντεο των «ροσονέρι» για τα 119α γενέθλιά τους.

Η Μίλαν έχει μετρήσει 18 τίτλους Serie A, έχει και δυο πρωταθλήματα δεύτερης κατηγορίας, παρουσιάζει 5 Κύπελλα, 5 Super Cup Ιταλίας, 7 Champions League, 2 Κύπελλα Κυπελλούχων, 5 Super Cup Ευρώπης, 3 Διηπειρωτικά και 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων...

December 16, 1899: when it all began... 119 years of pride and passion

