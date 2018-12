Το λυτρωτικό γκολ του Ικάρντι τρέλανε τον εκφωνητή του «Μεάτσα»! (vid)

Οι «νερατζούρι» διατηρήθηκαν στην 3η θέση ακόμα κι αν χρειάστηκε να καταβάλουν τεράστια προσπάθεια απέναντι στην Ουντινέζε και μάλιστα να φτάσουν μέχρι και το 76ο λεπτό για να πάρουν και τη βοήθεια του VAR για το πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Ικάρντι.

Στο γκολ που χάρισε τους τρεις βαθμούς της νίκης στο σύνολο του Σπαλέτι, ο εκφωνητής του γηπέδου σχεδόν... χρειάστηκε να τον κρατήσει κάποιος για να παραμείνει στα πόδια του!

Δείτε το βίντεο:

So much passion you need help to stand

IG/lanciottimatteo pic.twitter.com/ZehEbcLjb2

— Italian Football TV (@IFTVofficial) December 15, 2018