«Ταρακουνήθηκε» ξανά όλη η Νάπολη στον ύμνο του Champions League... (vids)

Η ιαχή είναι εκκωφαντική ακόμα και χιλιόμετρα μακριά από το «Σαν Πάολο» τη στιγμή της ανάκρουσης του ύμνου της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι Ναπολιτάνοι είδαν την ομάδα του Αντσελότι να φτάνει εύκολα στο 3-1 επί του Ερυθρού Αστέρα και να κρατάει την τύχη του στα χέρια του για την πρόκριση στους «16» του Champions League και όπως συνηθίζουν πλέον, φώναξαν με δύναμη «The Champions...», προκαλώντας... σεισμό!

Δείτε το βίντεο και ακούστε...

Nothing like the #UCL roar at the Stadio San Paolo pic.twitter.com/hMJPujv1Hr — Italian Football TV (@IFTVofficial) November 28, 2018

WELCOME TO SAN PAOLO

SOUND ON

#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/FSMCUbTDHU — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 28, 2018

MOTHER OF GOD! Listen to Napoli’s San Paolo stadium screaming “THECHAAAAAMPIONS” from OUTSIDE! pic.twitter.com/taIzdP4GSb — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 28, 2018