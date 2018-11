Βραδιά γεμάτη... Τότι ετοιμάζει η Ρόμα στο «Ολίμπικο» (vid)

Ολλανδία – Γαλλία με επιστροφή στοιχήματος*, ενισχυμένες αποδόσεις και live alerts. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Όπως έγινε και εκείνο το απόγευμα που ο «Αυτοκράτορας» αποχαιρέτησε τον κόσμο του στο τελευταίο του παιχνίδι προτού αναλάβει ρόλο στην ομάδα, έτσι και το βράδυ της 27ης Νοεμβρίου στο «Ολίμπικο», πριν από την πρώτη σέντρα στο ματς του Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης, θα υπάρξει τελετουργικό όπως ακριβώς αρμόζει στον Τότι.

Η Ρόμα θα τον υποδεχθεί στο Hall of Fame και η αύρα του θα ωθήσει την ομάδα στην προσπάθεια που θα καταβάλλει απέναντι στο σύνολο του Σαντιάγο Σολάρι...

Δείτε το βίντεο που ετοίμασαν οι «τζιαλορόσι»:

| 27 November 2018

| Francesco @Totti

| Hall of Fame

| Pre-match Roma-Real Madrid

The club legend will salute the Giallorossi fans once more... #ASRoma pic.twitter.com/AKaT4Tabe0

— AS Roma English (@ASRomaEN) November 15, 2018