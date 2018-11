Οικονομική βοήθεια 150.000 ευρώ της Ρόμα στον άτυχο οπαδό της Λίβερπουλ

Ο άτυχος φίλαθλος της Λίβερπουλ πριν τον πρώτο ημιτελικό του Champions League στο Ανφιλντ είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού από οπαδούς της Ρόμα. Ο Κοξ υπέστη σοβαρότατες εγκεφαλικές βλάβες, έπεσε σε κώμα, ενώ η σημερινή του κατάσταση παραμένει κρίσιμη. «Αυτό που συνέβη στον Κοξ δεν θα έπρεπε να συμβεί σε κανέναν που πάει να παρακολουθήσει έναν ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Από την πρώτη μέρα η σκέψη μας ήταν σε αυτόν και την οικογένειά του. Όλοι μας ελπίζουμε να αναρρώσει πλήρως το συντομότερο δυνατό», τόνισε ο πρόεδρος της Ρόμα, Τζέιμς Παλότα, με την ομάδα του να προσφέρει το ποσό των 150.000 ευρώ στην οικογένεια του άτυχου οπαδού.

#ASRoma and club president Jim Pallotta have today announced that they will donate an initial sum of €150,000 to the family of Liverpool fan #SeanCox to help with his medical and rehabilitation costs pic.twitter.com/D50D1SSiCD

