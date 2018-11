Η κομμένη αφάνα του Φελαϊνί... βρέθηκε στο κεφάλι του Κολάροφ! (pic)

Ο Βέλγος χαφ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κουρεύτηκε και άλλαξε τελείως ενόψει και των γενεθλίων του, για να κάνει μια νέα αρχή, με τον διαχειριστή του λογαριασμού AS Roma English στο twitter να... το γλεντάει.

Κόλλησε την αφάνα του Φελαϊνί στο κεφάλι του Κολάροφ και προετοιμάστηκε και για το... κυνήγι από τον Σέρβο μπακ μόλις επιστρέψει στη Ρώμη και τον αντικρίσει...

Aleksandar Kolarov turning up after the international break looking for Roma Admin... pic.twitter.com/j9Tz5CoX8F

— AS Roma English (@ASRomaEN) November 14, 2018