Το καυστικό βίντεο της Ρόμα με τις αρκούδες για τους μεγάλους που ευνοούνται από το FFP (vid)

Θέλοντας να δείξει ότι οι μεγάλοι ευνοούνται, ενώ οι μικροί βρίσκουν δυσκολίες από το Financial Fair Play, η Ρόμα ανάρτησε ένα φοβερό tweet για να το παραληλλήσει.

Τι έκανε; Πόσταρε ένα βιντεάκι με μία μεγάλη αρκούδα και ένα μικρό αρκουδάκι να σκαρφαλώνουν μια χιονισμένη πλαγιά σε ένα βουνό. Η μεγάλη ανεβαίνει σχετικά εύκολα στην κορυφή, ενώ το μικρό συνέχεια πέφτει και χάνει έδαφος.

«Η δυσκολία με το FFP είναι πραγματική (για κάποιους από εμάς)», έγραψε με νόημα η Ρόμα στον επίσημο λογαριασμό της.

The FFP struggle is real (for some of us) pic.twitter.com/LGNWW1xL3K

— AS Roma English (@ASRomaEN) 4 Νοεμβρίου 2018