Ρομανιόλι... της τελευταίας στιγμής! (vids)

Από ένα ντέρμπι με την Ίντερ, τον Απρίλη του 2017 μέχρι και το βράδυ της Κυριακής, 4 Νοέμβρη του 2018, ο Αλέσιο Ρομανιόλι έχει σκοράρει τέσσερις φορές στα τελευταία λεπτά για να γίνει καθοριστικός για την ομάδα του στις τρεις από αυτές τις τέσσερις περιπτώσεις.

Πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, στο «Τζουσέπε Μεάτσα», έδωσε το σύνθημα για το come-back και την εξασφάλιση του βαθμού της ισοπαλίας, αφού μείωσε στο 83' και στο 90' + 7' διαμόρφωσε το τελικό 2-2 ο Ζαπάτα!

Επόμενο... χτύπημα στα τελευταία λεπτά, ήρθε κόντρα στη Νάπολι, σκοράροντας στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων σε αναμέτρηση στο «Σαν Πάολο», μόνο που ήταν απλά το γκολ της τιμής για τους «ροσονέρι» που ηττήθηκαν από τους «παρτενοπέι» με σκορ 2-1 στην τρομερή περσινή χρονιά για το σύνολο του Σάρι που έφτασε να διεκδικεί τον τίτλο μέχρι τέλους...

Την περασμένη Τετάρτη, ο Αλέσιο Ρομανιόλι πρώτα πέτυχε... αυτογκόλ κι έπειτα διόρθωσε το λάθος του, αφού, όπως έγραψε το ισόπαλο 1-1 στο 56ο λεπτό στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του στο ματς με τη Τζένοα, έτσι και στις καθυστερήσεις με πολύ τυχερό αλλά συνάμα πολύ ωραίο ψιλοκρεμαστό, χάρισε στη Μίλαν τους τρεις βαθμούς που λίγο έλειψε να της στερήσει!

Και φυσικά ερχόμαστε στο βράδυ της Κυριακής, 4ης Νοεμβρίου, όπου ο Ρομανιόλι πάλι έχει πάρει θέση... επιθετικού, η ομάδα του Γκατούζο πιέζει ασφυκτικά, ο σκόρερ του μοναδικού τέρματος της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Ουντινέζε κόβει στη μεσαία γραμμή, εξελίσσεται η επίθεση και είναι εκείνος που θα την τελειώσει στο 90' + 7' για το 1-0!

Το γκολ χρειάστηκε και την παρέμβαση του VAR, αφού υπήρχαν υποψίες τόσο για φάουλ στο χώρο του κέντρου στο ξεκίνημα της φάσης, όσο και για οφσάιντ, με τον Γκατούζο ν' αποβάλλεται με τον εκνευρισμό του, όμως την ομάδα του να παίρνει κανονικά αυτό που δικαιούταν.

ROMAGNOLI’S WINNER FOR MILAN AGAINST UDINESE

HE’S DONE IT AGAIN. IL NOSTRO CAPITANOpic.twitter.com/iPAKwCHTuT

— Milan Eye (@MilanEye) November 4, 2018